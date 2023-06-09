Росіяни обстріляли Донецьку область: поранено 6 людей
Росіяни 8 червня обстріляли Торецьк та Максимільянівку Донецької області, поранено 6 людей. Прокуратура розпочала досудові розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За попередньою інформацією слідства, росіяни відкрили вогонь по населеним пунктам з важкої артилерії близько 19:00. Під удар потрапили житлові будинки, у яких на той час перебували люди.
"Шестеро зазнали тяжких мінно-вибухових травм та осколкових поранень голови, кінцівок, грудної клітини. Серед постраждалих - 61-річний чоловік і п’ятеро жінок віком від 52 до 71 року. Усі вони наразі перебувають під наглядом лікарів", - зазначили в прокуратурі.
Окрім житлової забудови, вибухами пошкоджені торговельний заклад, будівлі медичних установ, складські приміщення, господарські споруди та інші об’єкти. Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Обстріли Торецька та найближчих населених пунктів
Окупанти регулярно обстрілюють Торецьк, Нью-Йорк та навколишні села. За минулий тиждень росіяни скинули на цей регіон більше 6 авіабомб ФАБ-250.
Так, 2 червня внаслідок російського удару по Торецьку виникли пожежі квартир двох багатоповерхівок, одна людина загинула.
Днями Торецько знову обстріляли ФАБ-ами, поранень зазнали троє людей.
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