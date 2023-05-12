ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили понад 50 окупантів та дві броньовані машини "Тигр", - ОК "Південь"

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 12 травня 2023 15:56
ЗСУ знищили понад 50 окупантів та дві броньовані машини "Тигр", - ОК "Південь" Фото: Військові ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На південному напрямку фронту росіяни завдали 8 ударів з літаків, а українським військовим вдалося знищити 54 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"Вдень 4 Су-35 атакували напрямок Кізомису 4 КАБ-500, вночі - 2 Су-35 скинули ще 4 КАБ-500 в тому ж напрямку. Пошкоджено кілька приватних обійсть", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог активізує повітряну розвідку, а українські підрозділи сил протиповітряної оборони нейтралізують цих безпілотних шпигунів: 2 "Орлан-10" було знищено в Миколаївській та Херсонській областях відповідно.

Загальні підтверджені ворожі втрати за минулу добу, внаслідок влучної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів складають:

  • 54 російських військових;
  • 2 бойові броньовані машини "Тигр";
  • 82-мм міномет;
  • 3 військові автівки;
  • пункт управління БпЛА;
  • комплект антен станції радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що бійцями ССО на Херсонському напрямку було знищено дві самохідні артилерійські установки російських військ. Ворог намагався сховати САУ, але це йому не вдалося.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 травня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили постачання ракет і снарядів, а військові доповіли про ситуацію на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу