ЗСУ знищили понад 50 окупантів та дві броньовані машини "Тигр", - ОК "Південь"
На південному напрямку фронту росіяни завдали 8 ударів з літаків, а українським військовим вдалося знищити 54 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.
"Вдень 4 Су-35 атакували напрямок Кізомису 4 КАБ-500, вночі - 2 Су-35 скинули ще 4 КАБ-500 в тому ж напрямку. Пошкоджено кілька приватних обійсть", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог активізує повітряну розвідку, а українські підрозділи сил протиповітряної оборони нейтралізують цих безпілотних шпигунів: 2 "Орлан-10" було знищено в Миколаївській та Херсонській областях відповідно.
Загальні підтверджені ворожі втрати за минулу добу, внаслідок влучної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів складають:
- 54 російських військових;
- 2 бойові броньовані машини "Тигр";
- 82-мм міномет;
- 3 військові автівки;
- пункт управління БпЛА;
- комплект антен станції радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, що бійцями ССО на Херсонському напрямку було знищено дві самохідні артилерійські установки російських військ. Ворог намагався сховати САУ, але це йому не вдалося.
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 травня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили постачання ракет і снарядів, а військові доповіли про ситуацію на фронті.
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