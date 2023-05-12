ВСУ уничтожили более 50 оккупантов и две бронированные машины "Тигр", - ОК "Юг"
На южном направлении фронта россияне нанесли 8 ударов с самолетов, а украинским военным удалось уничтожить 54 оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.
"Днем 4 Су-35 атаковали направление Кизомиса 4 КАБ-500, ночью - 2 Су-35 сбросили еще 4 КАБ-500 в том же направлении. Повреждены несколько частных подворий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг активизирует воздушную разведку, а украинские подразделения сил противовоздушной обороны нейтрализуют этих беспилотных шпионов: 2 "Орлан-10" были уничтожены в Николаевской и Херсонской областях соответственно.
Общие подтвержденные вражеские потери за минувшие сутки в результате точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений составляют:
- 54 российских военных;
- 2 боевые бронированные машины "Тигр";
- 82-мм миномет;
- 3 военных автомобиля;
- пункт управления БпЛА;
- комплект антенн станции радиоэлектронной борьбы.
Напомним, что бойцами ССО на Херсонском направлении были уничтожены две самоходные артиллерийские установки российских войск. Враг пытался скрыть САУ, но это ему не удалось.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили поставки ракет и снарядов, а военные доложили о ситуации на фронте.
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