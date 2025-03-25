ЗСУ знищили північнокорейську установку САУ "Коксан" в Донецькій області

Нагадаємо, що українські прикордонники знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" на Краматорському напрямку. Також було ліквідовано позиції росіян та самих окупантів.

Крім того, українські бійці завдали серйозних втрат ворогові на східному напрямку. За допомогою FPV-дронів ЗСУ знищили кілька одиниць техніки російських окупантів і підбили САУ 2С4 "Тюльпан".

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