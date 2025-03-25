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ВСУ уничтожили северокорейскую установку САУ "Коксан" в Донецкой области

Фото: ВСУ уничтожили северокорейскую установку (mil.in.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ уничтожили очередную северокорейскую САУ "Коксан" в Донецкой области. Это уже пятая такая установка за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил Беспилотных Систем ВС Украины.

Украинские военные в очередной раз поразили вражескую артиллерийскую установку. Операторы 413-го батальона "Рейд" обнаружили и вывели из строя северокорейскую самоходную артиллерийскую установку М-1978 "Коксан" на Донецком направлении.

Это уже пятая такая установка, выведенная из строя подразделениями Сил беспилотных систем за последний месяц.

С начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили более 25 тысяч артиллерийских систем врага.

Из-за недостатка ствольной артиллерии армия РФ вынуждена использовать самоходные установки, такие как "Коксан", которые были предоставлены Северной Кореей.

Что известно о САУ "Коксан"

САУ М-1978 "Коксан" оснащена 170-мм пушкой, что позволяет ей стрелять на дистанцию до 60 км, делая ее одной из самых дальнобойных артиллерийских систем в арсенале России.

Напомним, что украинские пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" на Краматорском направлении. Также были ликвидированы позиции россиян и самих оккупантов.

Кроме того, украинские бойцы нанесли серьезные потери врагу на восточном направлении. С помощью FPV-дронов ВСУ уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов и подбили САУ 2С4 "Тюльпан".

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