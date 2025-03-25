ВСУ уничтожили северокорейскую установку САУ "Коксан" в Донецкой области

Напомним, что украинские пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" на Краматорском направлении. Также были ликвидированы позиции россиян и самих оккупантов.

Кроме того, украинские бойцы нанесли серьезные потери врагу на восточном направлении. С помощью FPV-дронов ВСУ уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов и подбили САУ 2С4 "Тюльпан".

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