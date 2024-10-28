ЗСУ знищили нову радіолокаційну станцію РФ "Гармонь-М" на Краматорському напрямку

Ця станція, що з березня 2024 року перебувала на озброєнні мотострілецьких підрозділів Центрального військового округу РФ, мала забезпечувати контроль за повітряною обстановкою. Однак, її було знищено FPV-дроном.

"Тож дякуючи майстерності і влучності українських пілотів, російська "Гармонь-М" відіграла свої останні акорди на Краматорському напрямку", - заявили військові.

Гармонь-М - це новітня розробка російської оборонної промисловості, яка призначена для виявлення та відстеження повітряних цілей. Ця радіолокаційна станція (РЛС) є важливим компонентом сучасних систем протиповітряної оборони, забезпечуючи оперативне виявлення як літаків, так і безпілотних літальних апаратів.

Гармонь-М здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 кілометрів, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози.