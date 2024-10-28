ВСУ уничтожили новую радиолокационную станцию РФ "Гармонь-М" на Краматорском направлении

Эта станция, которая с марта 2024 года находилась на вооружении мотострелковых подразделений Центрального военного округа РФ, должна была обеспечивать контроль за воздушной обстановкой. Однако, она была уничтожена FPV-дроном.

"Поэтому благодаря мастерству и меткости украинских пилотов, российская "Гармонь-М" сыграла свои последние аккорды на Краматорском направлении", - заявили военные.

Гармонь-М - это новейшая разработка российской оборонной промышленности, которая предназначена для обнаружения и отслеживания воздушных целей. Эта радиолокационная станция (РЛС) является важным компонентом современных систем противовоздушной обороны, обеспечивая оперативное обнаружение как самолетов, так и беспилотных летательных аппаратов.

Гармонь-М способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 45 километров, что позволяет своевременно реагировать на потенциальные угрозы.