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ВСУ уничтожили новую радиолокационную станцию РФ "Гармонь-М" на Краматорском направлении

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Краматорском направлении украинские защитники нанесли удар по российским позициям. Силы обороны уничтожили современную радиолокационную станцию "Гармонь-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОСУВ "Хортица".

Эта станция, которая с марта 2024 года находилась на вооружении мотострелковых подразделений Центрального военного округа РФ, должна была обеспечивать контроль за воздушной обстановкой. Однако, она была уничтожена FPV-дроном.

"Поэтому благодаря мастерству и меткости украинских пилотов, российская "Гармонь-М" сыграла свои последние аккорды на Краматорском направлении", - заявили военные. 

Гармонь-М - это новейшая разработка российской оборонной промышленности, которая предназначена для обнаружения и отслеживания воздушных целей. Эта радиолокационная станция (РЛС) является важным компонентом современных систем противовоздушной обороны, обеспечивая оперативное обнаружение как самолетов, так и беспилотных летательных аппаратов.

Гармонь-М способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 45 километров, что позволяет своевременно реагировать на потенциальные угрозы.

Недавно украинские военные успешно уничтожили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" ракетами ATACAMS, нанеся существенные потери системе ПВО противника.

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