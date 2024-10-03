Росія втратила рідкісну РЛС "Небо-М": що про неї відомо та в чому її особливість
Українські воїни заявили про успішне враження ворожої радіолокаційної станції "Небо-М". Її вдалося знищити ракетами ATACAMS, хоча ця рідкісна РЛС, як заявляють росіяни, має виявляти балістичні ракети на великих дистанціях.
Більше про цю РЛС та в чому її особливість - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Історія, виробництво
Проєктування системи було розпочато на мобільному шасі в 1999 році, а виробництво - у 2010-му. Розробник - Нижегородський науково-дослідний інститут радіотехніки.
Випробування РЛС на полігонах росіяни провели вже через рік, ще через 12 місяців відбулася публічна презентація. Серійне виробництво "Небо-М" почалося у 2012-2013 роках. Тоді й почалися поставки цих РЛС на озброєння армії Росії. Втім, кількість поставлених радіолокаційних станцій цього типу не розкривається.
У відкритих джерелах є інформація, що у 2017 році РЛС почали отримувати частини протиповітряної оборони Центрального військового округу ЗС РФ, розрахунки станцій "Небо-М" мали прикривати рубежі росіян за Уралом та в Арктиці.
Характеристики
Як заявлено виробником, РЛС "Небо-М" нібито може виявляти балістичні цілі на дистанції аж до 600 км та одночасно супроводжувати 200 "трас". Час на її розгортання, мовляв, займає лише 15 хвилин.
Інші тактико-технічні характеристики:
- Діапазон хвиль: м, см, дм;
- Зона виявлення: за дальністю, км - 600; за кутом місця, градусів - 70; за висотою, км - 600;
- Середнє напрацювання на відмову, год: 1000.
Також у РФ є "Небо-МЕ". Йдеться про експортну версію з деякими погіршеними характеристиками.
Призначення
РЛС призначена для визначення трьох координат цілей. У комплексі, що складається з модуля командного пункту та одного-трьох різних радарів, використані засоби виявлення зі значними зонами виявлення малорозмірних та малопомітних цілей, у тому числі виконаних за технологією "стелс".
Росіяни стверджують, що ця радіолокаційна система буцімто може виявляти літаки 5-го покоління, такі як F-22 та F-35, і виявляти запуски балістичних ракет великої дальності.
Як зазначають в Генштабі ЗСУ, ця "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.
За наявною інформацією у військових, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів.
Втрати "Небо-М" у війні РФ проти України
Нагадаємо, що Сили оборони України сьогодні повідомили про ураження російської радіолокаційної станції "Небо-М". Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали по ній успішного удару балістичними ракетами ATACAMS.
Українські воїни зазначають, що знищення цієї РЛС суттєво знижує здатність армії Росії виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.
"Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG", - зазначили в Генштабі.
Додамо, раніше Україна вже атакувала такі РЛС. Одна з них була уражена 28 травня 2024 року на аеродромі тимчасово окупованого Луганська внаслідок удару ЗСУ.
При цьому ще в перший рік повномасштабної війни Оперативне командування "Південь" в одному зі своїх зведень повідомляло, Збройним Силам України вдалося знищили в регіоні РЛС типу "Небо-М".
Під час підготовки матеріалу використовувалися: український військовий портал Defence Express, wikipedia та інші дані з відкритих джерел.
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