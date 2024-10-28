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ЗСУ знищили нову радіолокаційну станцію РФ "Гармонь-М" на Краматорському напрямку

Понеділок 28 жовтня 2024 11:26
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ЗСУ знищили нову радіолокаційну станцію РФ "Гармонь-М" на Краматорському напрямку Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Краматорському напрямку українські захисники завдали удару по російських позиціях. Сили оборони знищили сучасну радіолокаційну станцію "Гармонь-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОСУВ "Хортиця".

Ця станція, що з березня 2024 року перебувала на озброєнні мотострілецьких підрозділів Центрального військового округу РФ, мала забезпечувати контроль за повітряною обстановкою. Однак, її було знищено FPV-дроном.

"Тож дякуючи майстерності і влучності українських пілотів, російська "Гармонь-М" відіграла свої останні акорди на Краматорському напрямку", - заявили військові.

Гармонь-М - це новітня розробка російської оборонної промисловості, яка призначена для виявлення та відстеження повітряних цілей. Ця радіолокаційна станція (РЛС) є важливим компонентом сучасних систем протиповітряної оборони, забезпечуючи оперативне виявлення як літаків, так і безпілотних літальних апаратів.

Гармонь-М здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 кілометрів, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози.

Нещодавно українські військові успішно знищили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" ракетами ATACAMS, завдавши суттєвих втрат системі ППО противника.

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