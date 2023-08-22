ЗСУ знищили в Миколаївській області два розвідувальні дрони окупантів

Протиповітряна оборона Збройних сил України сьогодні, 22 серпня, збила два ворожі безпілотники в Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".
"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 розвідувальні БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відбулось у Миколаївській області.
Також у повітряному командуванні "Південь" уточнили, що військові знищили безпілотники "Supercam" та "Мерлін-ВР".
"Мерлін-ВР" - російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.
Розробник "Науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій" (НДІ СТТ, АТ) місто Смоленськ.
SuperCam S350 - модель розвідувальних безпілотників російського виробництва, що використовуються для аерофотозйомки місцевості та наведення засобів ураження.
Дрон здатний протриматися в небі 4-4,5 години, його розмах крил становить 3,5 метра.
Раніше повідомлялось, що боєць Нацгвардії з бригади "Буревій" зміг збити російський дрон-камікадзе трьома пострілами. Це сталося під час евакуації пораненого військового.
Нещодавно військові ЗСУ збили два ворожі безпілотники в Миколаївській області.
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