ЗСУ знищили в Миколаївській області два розвідувальні дрони окупантів

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 розвідувальні БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось у Миколаївській області.

Також у повітряному командуванні "Південь" уточнили, що військові знищили безпілотники "Supercam" та "Мерлін-ВР".

Що відомо про ці безпілотники

"Мерлін-ВР" - російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.

Розробник "Науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій" (НДІ СТТ, АТ) місто Смоленськ.

SuperCam S350 - модель розвідувальних безпілотників російського виробництва, що використовуються для аерофотозйомки місцевості та наведення засобів ураження.

Дрон здатний протриматися в небі 4-4,5 години, його розмах крил становить 3,5 метра.

Боротьба з російськими безпілотниками

Раніше повідомлялось, що боєць Нацгвардії з бригади "Буревій" зміг збити російський дрон-камікадзе трьома пострілами. Це сталося під час евакуації пораненого військового.

Нещодавно військові ЗСУ збили два ворожі безпілотники в Миколаївській області.