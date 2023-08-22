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ЗСУ знищили в Миколаївській області два розвідувальні дрони окупантів

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Протиповітряна оборона Збройних сил України сьогодні, 22 серпня, збила два ворожі безпілотники в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 розвідувальні БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось у Миколаївській області.

Також у повітряному командуванні "Південь" уточнили, що військові знищили безпілотники "Supercam" та "Мерлін-ВР".

Що відомо про ці безпілотники

"Мерлін-ВР" - російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.

Розробник "Науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій" (НДІ СТТ, АТ) місто Смоленськ.

SuperCam S350 - модель розвідувальних безпілотників російського виробництва, що використовуються для аерофотозйомки місцевості та наведення засобів ураження.

Дрон здатний протриматися в небі 4-4,5 години, його розмах крил становить 3,5 метра.

Боротьба з російськими безпілотниками

Раніше повідомлялось, що боєць Нацгвардії з бригади "Буревій" зміг збити російський дрон-камікадзе трьома пострілами. Це сталося під час евакуації пораненого військового.

Нещодавно військові ЗСУ збили два ворожі безпілотники в Миколаївській області.

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