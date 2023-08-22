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ВСУ уничтожили в Николаевской области два разведывательных дрона оккупантов

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины сегодня, 22 августа, сбила два вражеских беспилотника в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 2 разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в Николаевской области.

Также в воздушном командовании "Юг" уточнили, что военные уничтожили беспилотники "Supercam" и "Мерлин-ВР".

Что известно об этих беспилотниках

"Мерлин-ВР" - российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Разработчик "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" (НИИ СТТ, АО) город Смоленск.

SuperCam S350 - модель разведывательных беспилотников российского производства, используемых для аэрофотосъемки местности и наведения средств поражения.

Дрон способен продержаться в небе 4-4,5 часа, его размах крыльев составляет 3,5 метра.

Борьба с российскими беспилотниками

Ранее сообщалось, что боец Нацгвардии из бригады "Буревой" смог сбить российский дрон-камикадзе тремя выстрелами. Это произошло во время эвакуации раненого военного.

Недавно военные ВСУ сбили два вражеских беспилотника в Николаевской области.

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