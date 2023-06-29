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ЗСУ провели низку атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області: карти боїв ISW

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Четвер 29 червня 2023 03:41
ЗСУ провели низку атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області: карти боїв ISW Фото: ЗСУ провели низку атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові провели кілька розвідувальних атак на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а також просунулися у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

ЗСУ провели низку атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області: карти боїв ISWСитуація у Харківській та Луганській областях

Українські та російські війська 28 червня провели низку локальних атак на південь від Кремінної. За повідомленням Генштабу України, окупанти провели безуспішні наступальні операції в районі Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Також у Міністерстві оборони РФ заявили, що російські війська відбили атаки ЗСУ в районі Кузьміно (3 км на південний захід від Кремінної) та Веселого.

ЗСУ провели низку атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області: карти боїв ISWБої у Донецькій області

На кадрах з геолокацією, опублікованих 27 червня, видно, що ЗСУ просунулися на північ від Оріхово-Васильівки (11 км на північний захід від Бахмута). За даними росЗМІ, українські військові просунулися в районі Кліщіївки, а також вели атаки по всій лінії зіткнення від Яківлівки до Курдюмівки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі населених пунктів Роздолівка, Оріхово-Василівка, Богданівка (5 км на північний захід від Бахмута) та Біла Гора (12 км на південний захід від Бахмута).

Окупанти також провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка – Донецьк. Російські блогери стверджували, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Первомайського, і що російські війська ведуть штурмові операції на південь від Мар'їнки.

У ніч на 27 червня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Російські джерела спробували виправдати удар, заявивши, що українські командири були в ресторані, хоча експерти ISW не виявили доказів, які б підтверджували це твердження.

ЗСУ провели низку атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області: карти боїв ISWПівденний напрямок

Декілька джерел стверджували, що українські сили завдавали ударів у районі Рівнополя у бік Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). Російські блогери повідомляли, що українські війська зайняли нові позиції на лінії Рівнопіль - Старомайорське і просунулися у бік Приютного.

ЗСУ також продовжували контрнаступ у західній частині Запорізької області. За даними росЗМІ, що українські війська намагалися атакувати на південний схід від Оріхова в районі Луговського і в напрямку Роботино.

ЗСУ провели низку атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області: карти боїв ISW Російські джерела стверджували, що 27 та 28 червня ЗСУ провели обмежені розвідувальні атаки на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Російський блогер стверджував, що станом на кінець дня 27 червня війська РФ безуспішно намагалися завдати авіаудару за позиціями ЗСУ у цьому районі. Деякі джерела повідомляли, що українські військові готуються до додаткових наступальних операцій із форсування річки Дніпро на цій ділянці.

Також на кадрах із геолокацією, опублікованих 27 червня, видно російські повітряно-десантні війська, які діють в Олешках.

ЗСУ провели низку атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області: карти боїв ISW

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