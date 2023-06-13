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ЗСУ знищили майже чотири роти окупантів і шість танків на Таврійському напрямку

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Україна, Вівторок 13 червня 2023 19:19
ЗСУ знищили майже чотири роти окупантів і шість танків на Таврійському напрямку Фото: Військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові за добу знищили майже чотири роти окупантів, також вдалося підбити 4 одиниці БМП та 6 танків росіян.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"На Таврійському напрямку Сили оборони системно знищують російську живу силу та їх техніку. Наші воїни роблять все, щоб вибивати ворога з позицій", - йдеться у повідомленні.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1504 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти.

Знищено та пошкоджено 33 одиниці військової техніки противника:

  • Вертоліт Ка-52,
  • 6 танків,
  • 4 одиниці БМП,
  • 3 МТЛБ,
  • гаубиця 2С19 "Мста-С",
  • гаубиця 2А65 "Мста-Б",
  • самохідну артилерійську установку 2С1"Гвоздика",
  • самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація",
  • зенітний ракетний комплекс "Тор",
  • зенітний ракетний комплекс "Бук-М2",
  • БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Ластівка-М".

"Також було знищено склад з боєприпасами ворога", - додав Тарнавський.

Втрати ворога

Нагадаємо, що втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 650 військових.

Генштаб ЗСУ також повідомляв, що українські військові атакували склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, артилерійський підрозділ ворога на вогневій позиції.

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