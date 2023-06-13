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ВСУ уничтожили почти четыре роты оккупантов и шесть танков на Таврическом направлении

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Украина, Вторник 13 июня 2023 19:19
ВСУ уничтожили почти четыре роты оккупантов и шесть танков на Таврическом направлении Фото: Военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные за сутки уничтожили почти четыре роты оккупантов, также удалось подбить 4 единицы БМП и 6 танков россиян.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций", - говорится в сообщении.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1504 огневых задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.

Уничтожено и повреждено 33 единицы военной техники противника:

  • Вертолет Ка-52,
  • 6 танков,
  • 4 единицы БМП,
  • 3 МТЛБ,
  • гаубица 2С19 "Мста-С",
  • гаубица 2А65 "Мста-Б",
  • самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика",
  • самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация",
  • зенитный ракетный комплекс "Тор",
  • зенитный ракетный комплекс "Бук-М2",
  • БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Ласточка-М".

"Также был уничтожен склад с боеприпасами врага", - добавил Тарнавский.

Потери врага

Напомним, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных.

Генштаб ВСУ также сообщал, что украинские военные атаковали состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение врага на огневой позиции.

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