ВСУ уничтожили почти четыре роты оккупантов и шесть танков на Таврическом направлении

Украинские военные за сутки уничтожили почти четыре роты оккупантов, также удалось подбить 4 единицы БМП и 6 танков россиян.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций", - говорится в сообщении.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1504 огневых задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.

Уничтожено и повреждено 33 единицы военной техники противника:

Вертолет Ка-52,

6 танков,

4 единицы БМП,

3 МТЛБ,

гаубица 2С19 "Мста-С",

гаубица 2А65 "Мста-Б",

самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика",

самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация",

зенитный ракетный комплекс "Тор",

зенитный ракетный комплекс "Бук-М2",

БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Ласточка-М".

"Также был уничтожен склад с боеприпасами врага", - добавил Тарнавский.

Потери врага

Напомним, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных.

Генштаб ВСУ также сообщал, что украинские военные атаковали состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение врага на огневой позиции.