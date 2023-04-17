ЗСУ знищили майже 600 окупантів, 9 артсистем та 8 БПЛА за добу

За даними на ранок понеділка, 17 квітня, українські військові ліквідували за добу 590 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 182 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 артсистем та 8 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялося, за тиждень з 10 по 16 квітня українські військові ліквідували 3920 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 27 БПЛА.

Нагадаємо, українські військові 16 квітня знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25.

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