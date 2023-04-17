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ЗСУ знищили майже 600 окупантів, 9 артсистем та 8 БПЛА за добу

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 08:22
ЗСУ знищили майже 600 окупантів, 9 артсистем та 8 БПЛА за добу Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 17 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 17 квітня, українські військові ліквідували за добу 590 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 182 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 артсистем та 8 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 82660 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3660 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7087 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2804 (+9) од,
  • РСЗВ - 538 (+0) од,
  • засоби ППО - 285 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2347 (+8),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 328 (+2)

Як повідомлялося, за тиждень з 10 по 16 квітня українські військові ліквідували 3920 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 27 БПЛА.

Нагадаємо, українські військові 16 квітня знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25.

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