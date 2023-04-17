ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов, 9 артсистем и 8 БПЛА за сутки
По данным на утро понедельника, 17 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 590 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 182660 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 артсистем и 8 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 182660 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3660 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7087 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2804 (+9) ед,
- РСЗО - 538 (+0) ед,
- средства ПВО - 285 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2347 (+8),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5672 (+14) ед,
- специальная техника - 328 (+2)
Как сообщалось, за неделю, с 10 по 16 апреля, украинские военные ликвидировали 3920 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 27 БПЛА.
Напомним, украинские военные 16 апреля уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25.
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