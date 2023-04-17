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ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов, 9 артсистем и 8 БПЛА за сутки

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Украина, Понедельник 17 апреля 2023 08:22
ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов, 9 артсистем и 8 БПЛА за сутки Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 17 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 17 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 590 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 182660 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 артсистем и 8 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 182660 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3660 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7087 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2804 (+9) ед,
  • РСЗО - 538 (+0) ед,
  • средства ПВО - 285 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2347 (+8),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5672 (+14) ед,
  • специальная техника - 328 (+2)

Как сообщалось, за неделю, с 10 по 16 апреля, украинские военные ликвидировали 3920 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 27 БПЛА.

Напомним, украинские военные 16 апреля уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25.

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