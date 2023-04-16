Літак, вертоліт та майже 4000 окупантів знищили ЗСУ за тиждень
За тиждень, з 10 по 16 квітня, українські військові ліквідували 3920 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 27 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 10-16.04 орієнтовно склали:
- особового складу 3920 осіб ліквідовано,
- танків - 21 од.,
- бойових броньованих машин - 59 од.,
- артилерійських систем - 55 од.,
- РСЗВ - 5 од.,
- засобів ППО - 2 од,
- літаків - 1 од.,
- вертольотів - 1 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27,
- крилатих ракет - 0,
- кораблів/катерів - 0 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 56 од,
- спеціальної техніки - 17.
Як повідомлялось, за даними міністра оборони Олексія Резнікова, загальні втрати України у війні з Росією менші, ніж кількість жертв від землетрусів у Туреччині.
Нагадаємо, українські військові минулої доби знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25.
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