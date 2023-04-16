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Літак, вертоліт та майже 4000 окупантів знищили ЗСУ за тиждень

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Україна, Неділя 16 квітня 2023 15:09
Літак, вертоліт та майже 4000 окупантів знищили ЗСУ за тиждень Фото: літак, вертоліт та майже 4000 окупантів знищили ЗСУ за тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 10 по 16 квітня, українські військові ліквідували 3920 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 27 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 10-16.04 орієнтовно склали:

  • особового складу 3920 осіб ліквідовано,
  • танків - 21 од.,
  • бойових броньованих машин - 59 од.,
  • артилерійських систем - 55 од.,
  • РСЗВ - 5 од.,
  • засобів ППО - 2 од,
  • літаків - 1 од.,
  • вертольотів - 1 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27,
  • крилатих ракет - 0,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 56 од,
  • спеціальної техніки - 17.

Як повідомлялось, за даними міністра оборони Олексія Резнікова, загальні втрати України у війні з Росією менші, ніж кількість жертв від землетрусів у Туреччині.

Нагадаємо, українські військові минулої доби знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25.

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