ЗСУ знищили майже 400 росіян та 40 одиниць військової техніки на Таврійському напрямку

Українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Там вони завдають росіянам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Внаслідок штурмових дій ЗСУ мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас наші воїни продовжують стримувати ворожий наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, провели 21 бойове зіткнення, а також здійснили 686 обстрілів, застосовуючи танки, РСЗА та ствольну артилерію.

В районі відповідальності ОСУВ "Таврія" українські військові стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де протягом минулої доби загарбники здійснили понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

До того ж, всі атаки в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для росіян значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

При цьому на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ЗСУ продовжують утримувати ініціативу, тиснути на окупантів, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

Військові також повідомляють, що для підтримання інтенсивності бойових дій з Маріуполь в район Ільченкового Запорізької області загарбники надіслали близько 200 колишніх ув’язнених задля створення штурмових загонів для захоплення Роботиного.

Аналогічні заходи з переміщення до 120 колишніх ув’язнених росіяни провели з Луганська до Мелітополя. Колишні зеки використовуються окупантами для так званих "м’ясних штурмів".

Втрати ворога

Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1502 вогневих завдань.

Загальні втрати росіян склали 368 осіб, з них безповоротні - 102, поранені - 266.

Наші бійці також знищили 40 одиниць ворожої військової техніки. Йдеться про 11 танків, 7 ББМ, 1 артилерійську систему та міномет, 14 дронів, 7 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти окупантів.

Контрнаступ ЗСУ

Зазначимо, що минулого тижня ЗСУ звільнили 4,8 кв. км на Таврійському напрямку.

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