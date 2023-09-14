ЗСУ знищили майже 300 росіян та 24 одиниці військової техніки на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 13 вересня, Збройні сили України знищили ще близько 300 російських окупантів й 24 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.
Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворог й закріплюються на досягнутих рубежах.
"Українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - пише пресслужба.
Також ворог здійснив невдалі спроби наступу в районі Малої Токмачки й Вербового Запорізької області внаслідок чого зазнав значних втрат.
Протягом минулої доби росіяни:
Українські воїни, зі свого боку, протягом доби виконали 1159 вогневих завдань. Втрати росіян склали 297 осіб, серед яких:
Також було знищено 24 одиниці військової техніки ворога, зокрема:
"Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - додає пресслужба.
Ситуація на фронті
Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби, наші воїни ліквідували 620 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 270 тисяч одиниць особового складу.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські терористи не бажають залишати втрачені позиції на півдні, у зв'язку з чим нашим військовим доводиться захищати звільнені райони від ворожих штурмів.
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