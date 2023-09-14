ЗСУ знищили майже 300 росіян та 24 одиниці військової техніки на Таврійському напрямку

Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворог й закріплюються на досягнутих рубежах.

"Українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - пише пресслужба.

Також ворог здійснив невдалі спроби наступу в районі Малої Токмачки й Вербового Запорізької області внаслідок чого зазнав значних втрат.

Протягом минулої доби росіяни:

здійснили 10 авіаційних ударів;

провели 18 бойових зіткнень;

здійснили 790 обстрілів, застосовуючи танки, РСЗВ й ствольну артилерію.

Українські воїни, зі свого боку, протягом доби виконали 1159 вогневих завдань. Втрати росіян склали 297 осіб, серед яких:

87 осіб ліквідовано;

210 поранено.

Також було знищено 24 одиниці військової техніки ворога, зокрема:

4 танки;

5 ББМ;

7 артилерійських систем та мінометів;

2 ПТРК;

2 БпЛА;

2 одиниці автомобільної техніки;

2 одиниці спеціальної техніки.

"Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - додає пресслужба.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби, наші воїни ліквідували 620 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 270 тисяч одиниць особового складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські терористи не бажають залишати втрачені позиції на півдні, у зв'язку з чим нашим військовим доводиться захищати звільнені райони від ворожих штурмів.