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ЗСУ знищили на Лиманському напрямку рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2" (відео)

Фото: ЗСУ знищили на Лиманському напрямку рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2" (flickr.com/photos.albireo2006)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони знищили у лісах на Лиманському напрямку корабельний бомбомет "Смерч-2", який окупанти встановили на вантажівку "Урал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Окупанти на базі вантажівки "Урал" встановили корабельний бомбомет "Смерч-2". Однак загарбники не врахували один єдиний момент, що від пілотів батальйону безпілотних систем та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся", - пише ОСУВ "Хортиця". 

"Смерч-2" 

Корабельний бомбомет "Смерч-2" - це радянська реактивна установка для протичовнової боротьби, призначена для ураження підводних човнів на середніх і малих дистанціях. Вона є модернізованою версією системи "Смерч-1" і використовує некеровані глибинні бомби, які запускаються залповим методом.

Восени 2023-го в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що окупанти встановили корабельну реактивну бомбометну систему на броньований багатоцільовий тягач МТ-ЛБ. А вже на початку 2024 року було опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано запуск снарядів із "Смерч-2", який встановили на шасі танку Т-80У. 

Втрати Росії у війні проти України 

Від початку повномасштабної війни Росія втратила майже 852 тисячі одиниць живої сили. Також за минулу добу, 10 лютого, Сили оборони знищили: 

  • 13 танків;
  • 31 бойову броньовану машину;
  • 44 артилерійські системи.

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