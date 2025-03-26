ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території РФ, - Генштаб
Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт російських військ в районі Вікторівка - Успенівка, що у Курській області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка - Успенівка, що на території РФ", - йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го мотострілецького полку.
Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області Росії.
Також 18 березня Сили оборони завдали удару по командному пункту РФ у Бєлгородській області. Об'єкт повністю знищений.
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