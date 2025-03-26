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ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території РФ, - Генштаб

Середа 26 березня 2025 22:38
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ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території РФ, - Генштаб Фото: ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт російських військ в районі Вікторівка - Успенівка, що у Курській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка - Успенівка, що на території РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го мотострілецького полку.

Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області Росії.

Також 18 березня Сили оборони завдали удару по командному пункту РФ у Бєлгородській області. Об'єкт повністю знищений.

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