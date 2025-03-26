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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на территории РФ, - Генштаб

Среда 26 марта 2025 22:38
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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на территории РФ, - Генштаб Фото: ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на территории России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских войск в районе Викторовка - Успеновка, что в Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка - Успеновка, что на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го мотострелкового полка.

Напомним, недавно Воздушные силы Украины нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области России.

Также 18 марта Силы обороны нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области. Объект полностью уничтожен.

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