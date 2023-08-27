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ЗСУ знищили командний пункт росіян на півдні України (відео)

Україна, Неділя 27 серпня 2023 11:11
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ЗСУ знищили командний пункт росіян на півдні України (відео) Фото: ЗСУ знищили командний пункт росіян на півдні України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові знищили командний пункт російських загарбників на півдні нашої країни. Захисники показали кадри бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

Бійці показали, як ракетні війська ЗСУ влучили у ворожу базу на півдні України.

"Командний пункт окупантів отримав "полум’яний привіт" від реактивників Сил оборони півдня України! Запальний вдався день! А ми йдемо вперед, наближаючи перемогу", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України десятки тисяч одиниць техніки та понад 260 тисяч військових. ЗСУ за минулу добу знищили ще 550 окупантів.

При цьому російське Міністерство оборони не розкриває втрати своїх військ на війні. Також невідомі втрати ворожих військових формувань, наприклад, ПВК "Вагнера".

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