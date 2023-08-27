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ВСУ уничтожили командный пункт россиян на юге Украины (видео)

Украина, Воскресенье 27 августа 2023 11:11
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ВСУ уничтожили командный пункт россиян на юге Украины (видео) Фото: ВСУ уничтожили командный пункт россиян на юге Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные уничтожили командный пункт российских захватчиков на юге нашей страны. Защитники показали кадры боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Бойцы показали, как ракетные войска ВСУ попали во вражескую базу на юге Украины.

"Командный пункт оккупантов получил "пламенный привет" от реактивников Сил обороны юга Украины! Воспалительный удался день! А мы идем вперед, приближая победу", - говорится в сообщении.

Потери россиян

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины десятки тысяч единиц техники и более 260 тысяч военных. ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 550 оккупантов.

При этом российское Министерство обороны не раскрывает потери своих войск на войне. Также неизвестны потери вражеских военных формирований, например, ЧВК "Вагнера".

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