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ЗСУ знищили командний пункт окупантів під Севастополем

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили командний пункт окупантів під Севастополем (instagram com air force ua official)
Автор: Наталія Кава

У декількох містах окупованого Криму сьогодні, 4 січня, лунали вибухи. Очевидці стверджували про "прильоти".

Детально про те, що сталося в Криму читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувались дані з Telegram-каналів Повітряних Сил, СтратКому ЗСУ, окупаційного голови Севастополя Михайла Развожаєва.

Вибухи у Севастополі

За даними Збройних сил, сьогодні, 4 січня, близько 15:00 поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Реакція Повітряних сил

Як зазначили у Повітряних силах, операція була проведена за допомогою українських пілотів. Їм подякували за проведену роботу.

"Вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", - написав Олещук.

Він також натякнув на те, що очікує від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії, який вони днями поширювали під час масованої атаки по Україні.

Тоді в РФ заявили про нібито влучання в один зі штабів, де знаходився заступник головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ять генералів ЗСУ.

Що заявили окупанти?

Російська окупаційна влада заявила, що їх ППО відпрацювало по ворожих цілях. Однак у Севастополі є пошкодження. При цьому вони не признають влучання у військовий об'єкт.

Розвожаєв заявив, що від обстрілів нібито постраждав один дорослий та шестирічна дитина.

Він заявив про нібито падіння осколків у різних частинах міста.

Вибухи в Криму 4 січня 

Близько о 15:40 на території Севастополя тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські терористи перекрили рух по Керченському мосту.

Майже протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи. 

Одна з ракет, як стверджувало місцеве видання, ймовірно, влучила по військовій частині в Севастополі. 

Усі подробиці сьогоднішньої атаки на Крим - в матеріалі РБК-Україна

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