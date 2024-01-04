ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем

В нескольких городах оккупированного Крыма сегодня, 4 января, раздавались взрывы. Очевидцы утверждали о "прилетах".
Подробно о случившемся в Крыму читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались данные по Telegram-каналам Воздушных Сил, Страткому ВСУ, оккупационному председателя Севастополя Михаила Развожаева.
По данным Вооруженных сил, сегодня, 4 января, около 15:00 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.
Как отметили в воздушных силах, операция была проведена с помощью украинских пилотов. Их поблагодарили за проделанную работу.
"В который раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", - написал Олещук.
Он также намекнул, что ожидает от враждебной пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории, который они на днях распространяли во время массированной атаки по Украине.
Тогда в РФ заявили о якобы попадании в один из штабов, где находился заместитель главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ.
Российские оккупационные власти заявили, что их ПВО отработало по враждебным целям. Однако в Севастополе есть повреждения. При этом они не признают попадания в военный объект.
Розвожаев заявил, что от обстрелов якобы пострадал один взрослый и шестилетний ребенок.
Он заявил о якобы падении осколков в разных частях города.
Около 15.40 на территории Севастополя временно оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Также перед этим российские террористы перекрыли движение по Керченскому мосту.
Почти час россияне жаловались на массированный ракетный обстрел, а на территории Севастополя и Евпатории раздавались взрывы.
Одна из ракет, как утверждало местное издание, предположительно попала по воинской части в Севастополе.
Все подробности сегодняшней атаки на Крым – в материале РБК-Украина.
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