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ЗСУ знищили колону бронетехніки РФ, яка рухалася у бік Часового Яру (відео)

Субота 15 березня 2025 19:08
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ЗСУ знищили колону бронетехніки РФ, яка рухалася у бік Часового Яру (відео) Фото: українські воїни завдали втрат росіянам (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На світанку російські окупанти спробували прорватися колоною бронетехніки у бік Часового Яру. Однак противник зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

"Понад два десятки одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту, висунулись у бік Часового Яру. Зустріч була "гарячою": наші піхотинці, артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах", - йдеться у повідомленні.

Півненко зазначив, що внаслідок роботи української армії, було знищено щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено.

Крім того, він розповів, що деякі окупанти вступили "спішитися", але це лише відтягнуло їхню неминучу зустрівся з українськими FPV-дронами.

"Пілоти вже відпрацювали і завершили справу", - резюмував командувач Нацгвардії України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що пілоти ударних дронів ЗСУ знищили важливе вороже озброєння на Новопавлівському напрямку. Детальніше про те, як це було - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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