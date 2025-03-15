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ВСУ уничтожили колонну бронетехники РФ, которая двигалась в сторону Часового Яра (видео)

Суббота 15 марта 2025 19:08
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ВСУ уничтожили колонну бронетехники РФ, которая двигалась в сторону Часового Яра (видео) Фото: украинские воины нанесли урон россиянам (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На рассвете российские оккупанты попытались прорваться колонной бронетехники в сторону Часового Яра. Однако противник понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

"Более двух десятков единиц техники, включая боевые машины десанта, выдвинулись в сторону Часового Яра. Встреча была "горячей": наши пехотинцы, артиллерия и дроновые экипажи устроили оккупантам настоящий ад на колесах", - говорится в сообщении.

Пивненко отметил, что в результате работы украинской армии, было уничтожено не менее 10 единиц техники было уничтожено или поражено.

Кроме того, он рассказал, что некоторые оккупанты вступили "спешиться", но это лишь оттянуло их неизбежную встречу с украинскими FPV-дронами.

"Пилоты уже отработали и завершили дело", - резюмировал командующий Нацгвардии Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пилоты ударных дронов ВСУ уничтожили важное вражеское вооружение на Новопавловском направлении. Подробнее о том, как это было - читайте в материале РБК-Украина.

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