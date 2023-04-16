ЗСУ знищили два склади боєприпасів противника, а Росія завдала 28 авіаударів, - Генштаб

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує завдавати ударів по території України із застосуванням зенітних керованих ракет, здійснює обстріли невійськових об’єктів.

Так, протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка у Миколаївській облаті; а також 28 авіаційних ударів. Було здійснено чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

В результаті обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення. Було зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

"Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші захисники відбили понад 45 атак противника", - розповіли в Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника. Там триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. На території цієї країни продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації.

У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються визначені підрозділи противника.

Росія протягом доби здійснила обстріли населених пунктів Свеса, Бунякине, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча та Землянки у Харківській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник веде атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Це, зокрема, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Веселе, Бургунка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області, а також міста Херсон.

За добу Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

"Наші захисники збили 4 ворожих БпЛА - 2 - типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет"", - пише Генштаб.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів противника.