ua ru
Сб, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці знищили ще майже 500 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Новость на русском →
Субота 15 квітня 2023 08:13
Українські бійці знищили ще майже 500 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ Ілюстративне фото: українські бійці знищили ще майже 500 окупантів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. Загалом втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення склали понад 181 550 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 15.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків - 3653 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2785 (+1) од,
  • РСЗВ - 535 (+0) од,
  • засоби ППО - 283 (+0) од,
  • літаків - 307 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 324 (+3).

Нагадаємо, за добу українські військові відбили 56 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Додамо, що Сили оборони регулярно обстрілюють тилові райони ворога, готуючись до контрнаступальних операцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час
Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні