Українські бійці знищили ще майже 500 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. Загалом втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення склали понад 181 550 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 15.04.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 3653 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,

артилерійських систем - 2785 (+1) од,

РСЗВ - 535 (+0) од,

засоби ППО - 283 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,

спеціальна техніка - 324 (+3).

Нагадаємо, за добу українські військові відбили 56 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Додамо, що Сили оборони регулярно обстрілюють тилові райони ворога, готуючись до контрнаступальних операцій.

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