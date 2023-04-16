ВСУ уничтожили два склада боеприпасов противника, а Россия нанесла 28 авиаударов, - Генштаб

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну, полностью игнорирует Международное гуманитарное право, продолжает наносить удары по территории Украины с применением зенитных управляемых ракет, производит обстрелы невоенных объектов.

Так, за прошедшие сутки противник нанес 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам Запорожья, Камышеваха Запорожской области и Снегиревка в Николаевской облате; а также 28 авиационных ударов. Были произведены четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В результате обстрелов погибли и ранены среди гражданского населения. Были разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

"Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию на указанных направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. фронта, наши защитники отразили более 45 атак противника", - рассказали в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не выявлено признаков формирования наступательных группировок противника. Там идет комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. На местности данной страны продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил русской Федерации.

В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей содержатся определенные подразделения противника.

Россия в течение суток произвела обстрелы населенных пунктов Свеса, Бунякино, Искрисковщина, Шпиль, Волфин, Юнаковка, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Волчанск, Бочково, Малая Волчь и Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе севернее Григоровки и возле Спорного. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Не прекращаются бои за Бахмут. Противник ведет атаки в районах населенных пунктов Хромово и Ивановское, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Это, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Георгиевке, Максимилианивке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Бургунка, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также города Херсона.

В сутки Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

"Наши защитники сбили 4 вражеских БпЛА - 2 типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет"", - пишет Генштаб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов противника.