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ЗСУ знищили два розвідувальні безпілотники росіян у Херсонській області (відео)

Фото: ЗСУ знищили два розвідувальні безпілотники росіян у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські захисники сьогодні, 9 лютого, знищили два розвідувальні безпілотники росіян. Дрони збили в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляється, протягом дня 9 лютого у Херсонській області воїнами зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" знищено два російські розвідувальні БПЛА - "ZALA" та "Supercam".

На відео українські бійці зафіксували знищення одного з ворожих безпілотників.

Втрати РФ в Україні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 лютого, українські воїни ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 393 290 військових.

Зокрема, протягом минулої доби українські військові знищили 417 російських терористів на Таврійському напрямку й нейтралізували 224 БПЛА різних типів.

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