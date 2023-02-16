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ЗСУ знищили за добу вертоліт та БПЛА окупантів: деталі

Фото: ЗСУ знищили за добу вертоліт та БПЛА окупантів (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

За добу, 15 лютого, українським військовим вдалося знищити російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"За минулу добу 15 лютого протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат невизначеного типу", - йдеться в повідомленні.

При цьому авіація Повітряних Сил здійснила понад 20 літаковильотів і завдала 15 вогневих уражень по позиціях противника.

Як повідомлялось, за даними на ранок у четвер, 16 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 140 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків та 10 ББМ.

Крім того, під час масованого ракетного обстрілу вночі, 16 лютого, Повітряні сили знищили 16 із 32 російських ракет.

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