RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили за сутки вертолет и БПЛА оккупантов: детали

Фото: ВСУ уничтожили за сутки вертолет и БПЛА оккупантов (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 15 февраля, украинским военным удалось уничтожить российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"За прошедшие сутки 15 февраля противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат неопределенного типа", - говорится в сообщении.

При этом авиация Воздушных Сил совершила более 20 самолетовылетов и нанесла 15 огневых поражений по позициям противника.

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 16 февраля, ВСУ ликвидировали в сутки 690 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 140 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков и 10 ББМ.

Кроме того, во время массированных ракетных обстрелов ночью, 16 февраля, Воздушные силы уничтожили 16 из 32 российских ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине