ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Порахували" окупантів. Аеророзвідники показали як один за одним нищать військових РФ

Новость на русском →
Україна, Четвер 11 травня 2023 17:42
"Порахували" окупантів. Аеророзвідники показали як один за одним нищать військових РФ Фото: розвідка показала, як за допомогою дронів нищить окупантів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Аеророзвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали, як за допомогою дрону один за одним знищують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОК "Північ".

"Російські загарбники продовжують демонструвати надзвичайну … Пропущене тут слова ви самі підберіть після того, як прочитаєте цю історію і подивитеся відео. Отже, оператор дрону групи "Вялий" знайшов у лісочку 7 окупантів, які сиділи зграйкою і про щось теревенили. Точний скид української гранати – і далі, як у відомій грі-лічилці, - їх залишилося 6", - йшлось в повідомленні.

За даними командування, через деякий час дрон від "Вялий" знову пролітав над тим місцем, й окупанти знову ж таки були на місцях.

"І яким же було здивування оператора, коли він побачив там уже знайому "безстрашну" 6. Ще один скид - і їх залишилося 5", - повідомили в ОК "Північ".

Таким чином розвідка знищила двох окупантів, тим часом як група військових РФ після "викриття" їх позицій навіть не змінила свого місцезнаходження, а просто чекала на розвиток подій.

"Сподіваємося ця гра й надалі триватиме. Чекаємо від "Вялий" продовження відеосеріалу", - додали в командуванні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прикордонники змусили росіян відступити на одному з напрямків в Донецькій області не давши змоги противнику зайняти нові позиції.

Раніше ми також повідомляли про те, як аеророзвідка ДПСУ відстежила "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті, внаслідок чого було знищено 15 найманців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії