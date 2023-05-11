"Порахували" окупантів. Аеророзвідники показали як один за одним нищать військових РФ

Аеророзвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали, як за допомогою дрону один за одним знищують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОК "Північ".

"Російські загарбники продовжують демонструвати надзвичайну … Пропущене тут слова ви самі підберіть після того, як прочитаєте цю історію і подивитеся відео. Отже, оператор дрону групи "Вялий" знайшов у лісочку 7 окупантів, які сиділи зграйкою і про щось теревенили. Точний скид української гранати – і далі, як у відомій грі-лічилці, - їх залишилося 6", - йшлось в повідомленні.

За даними командування, через деякий час дрон від "Вялий" знову пролітав над тим місцем, й окупанти знову ж таки були на місцях.

"І яким же було здивування оператора, коли він побачив там уже знайому "безстрашну" 6. Ще один скид - і їх залишилося 5", - повідомили в ОК "Північ".

Таким чином розвідка знищила двох окупантів, тим часом як група військових РФ після "викриття" їх позицій навіть не змінила свого місцезнаходження, а просто чекала на розвиток подій.

"Сподіваємося ця гра й надалі триватиме. Чекаємо від "Вялий" продовження відеосеріалу", - додали в командуванні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прикордонники змусили росіян відступити на одному з напрямків в Донецькій області не давши змоги противнику зайняти нові позиції.

Раніше ми також повідомляли про те, як аеророзвідка ДПСУ відстежила "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті, внаслідок чого було знищено 15 найманців.

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