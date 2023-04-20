ЗСУ знищили чотири протитанкові гармати окупантів (відео)

"Знищено 4 ворожі протитанкові гармати", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що військові ЗСУ виявили радянські протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" на позиціях окупантів. Частину цих позицій військові накрили артилерійським вогнем та знищили техніку противника.

Також вдалося знищити 2 ваговози боєприпасів окупантів. Це результат роботи військових 40 окремої артилерійської бригади та 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".