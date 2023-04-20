ВСУ уничтожили четыре противотанковые пушки оккупантов (видео)

"Уничтожены 4 вражеских противотанковых пушки", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что военные ВСУ обнаружили советские противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" на позициях оккупантов. Часть этих позиций военные покрыли артиллерийским огнем и уничтожили технику противника.

Также удалось уничтожить 2 тяжеловоза боеприпасов оккупантов. Это результат работы военных 40-й отдельной артиллерийской бригады и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".