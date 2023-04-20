ВСУ уничтожили четыре противотанковые пушки оккупантов (видео)

Украинские военнослужащие обнаружили позиции четырех противотанковых орудий врага и уничтожили их артиллерийским огнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Уничтожены 4 вражеских противотанковых пушки", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, что военные ВСУ обнаружили советские противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" на позициях оккупантов. Часть этих позиций военные покрыли артиллерийским огнем и уничтожили технику противника.
Также удалось уничтожить 2 тяжеловоза боеприпасов оккупантов. Это результат работы военных 40-й отдельной артиллерийской бригады и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Напомним, что украинские десантники уничтожили БМП оккупантов, пытавшихся эвакуировать поврежденный грузовик.
Украинские военнослужащие обнаружили позиции российской зенитной установки. Они атаковали ее с дронов, в результате чего она получила существенные повреждения.
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