ЗСУ знищили чотири протитанкові гармати окупантів (відео)
Українські військовослужбовці виявили позиції чотирьох протитанкових гармат ворога та знищили їх артилерійським вогнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
"Знищено 4 ворожі протитанкові гармати", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, що військові ЗСУ виявили радянські протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" на позиціях окупантів. Частину цих позицій військові накрили артилерійським вогнем та знищили техніку противника.
Також вдалося знищити 2 ваговози боєприпасів окупантів. Це результат роботи військових 40 окремої артилерійської бригади та 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Нагадаємо, що українські десантники знищили БМП окупантів, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку.
Українські військовослужбовці виявили позиції російської зенітної установки. Вони атакували її з дронів, внаслідок чого вона отримала суттєві пошкодження.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.