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ЗСУ знищили чотири протитанкові гармати окупантів (відео)

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 17:53
ЗСУ знищили чотири протитанкові гармати окупантів (відео) Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військовослужбовці виявили позиції чотирьох протитанкових гармат ворога та знищили їх артилерійським вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Знищено 4 ворожі протитанкові гармати", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що військові ЗСУ виявили радянські протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" на позиціях окупантів. Частину цих позицій військові накрили артилерійським вогнем та знищили техніку противника.

Також вдалося знищити 2 ваговози боєприпасів окупантів. Це результат роботи військових 40 окремої артилерійської бригади та 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Нагадаємо, що українські десантники знищили БМП окупантів, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку.

Українські військовослужбовці виявили позиції російської зенітної установки. Вони атакували її з дронів, внаслідок чого вона отримала суттєві пошкодження.

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