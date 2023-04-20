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ВСУ уничтожили четыре противотанковые пушки оккупантов (видео)

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Украина, Четверг 20 апреля 2023 17:53
ВСУ уничтожили четыре противотанковые пушки оккупантов (видео) Фото: Военный ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военнослужащие обнаружили позиции четырех противотанковых орудий врага и уничтожили их артиллерийским огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Уничтожены 4 вражеских противотанковых пушки", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что военные ВСУ обнаружили советские противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" на позициях оккупантов. Часть этих позиций военные покрыли артиллерийским огнем и уничтожили технику противника.

Также удалось уничтожить 2 тяжеловоза боеприпасов оккупантов. Это результат работы военных 40-й отдельной артиллерийской бригады и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Напомним, что украинские десантники уничтожили БМП оккупантов, пытавшихся эвакуировать поврежденный грузовик.

Украинские военнослужащие обнаружили позиции российской зенитной установки. Они атаковали ее с дронов, в результате чего она получила существенные повреждения.

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