ЗСУ знищили чотири північнокорейські САУ "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі

Сили безпілотних систем знищили чотири північнокорейські САУ "Коксан" у Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 412-го полку Nemesis у Telegram.
Українські захисники знищили артилерійські установки, які перебували на озброєнні армії країни-агресорки.
Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили вразили чотири північнокорейські САУ М-1978 "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі. Одну з них знищено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
За весь час повномасштабної війни українські воїни знищили понад 25 тисяч російських артилерійських систем.
Північнокорейська САУ М-1978 "Коксан" є однією з найбільш далекобійних артилерійських систем в арсеналі країни-агресорки. Вона оснащена 170-мм гарматою та спроможна завдавати ударів на відстань до 60 км.
Російська армія отримала ці артилерійські установки від Північної Кореї як воєнну допомогу. Таким чином РФ нарощує артилерійські спроможності в умовах значних втрат своєї військової техніки в Україні.
Нагадаємо, згідно із офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, країна-агресорка за весь час війни втратила в Україні 1 110 560 військових. За добу втрати особового складу РФ становлять 970 осіб.
Серед ворожої військової техніки найбільші втрати зафіксовано серед артилерії - 33 311 одиниць (27 за добу), бойових бронетранспортерів - 23 291 (+1), а також танків - 11 222 (+4).