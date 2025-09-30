UA

ЗСУ знищили чотири північнокорейські САУ "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі

Фото: ЗСУ вразили одні з найбільш далекобійних САУ в арсеналі Росії (defence-ua.com)
Автор: Валерій Ульяненко

Сили безпілотних систем знищили чотири північнокорейські САУ "Коксан" у Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 412-го полку Nemesis у Telegram.

Українські захисники знищили артилерійські установки, які перебували на озброєнні армії країни-агресорки.

Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили вразили чотири північнокорейські САУ М-1978 "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі. Одну з них знищено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

За весь час повномасштабної війни українські воїни знищили понад 25 тисяч російських артилерійських систем.

Що відомо про САУ "Коксан"

Північнокорейська САУ М-1978 "Коксан" є однією з найбільш далекобійних артилерійських систем в арсеналі країни-агресорки. Вона оснащена 170-мм гарматою та спроможна завдавати ударів на відстань до 60 км.

Російська армія отримала ці артилерійські установки від Північної Кореї як воєнну допомогу. Таким чином РФ нарощує артилерійські спроможності в умовах значних втрат своєї військової техніки в Україні.

Нагадаємо, згідно із офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, країна-агресорка за весь час війни втратила в Україні 1 110 560 військових. За добу втрати особового складу РФ становлять 970 осіб.

Серед ворожої військової техніки найбільші втрати зафіксовано серед артилерії - 33 311 одиниць (27 за добу), бойових бронетранспортерів - 23 291 (+1), а також танків - 11 222 (+4).

