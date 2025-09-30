ЗСУ знищили чотири північнокорейські САУ "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі

Українські захисники знищили артилерійські установки, які перебували на озброєнні армії країни-агресорки.

Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили вразили чотири північнокорейські САУ М-1978 "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі. Одну з них знищено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

За весь час повномасштабної війни українські воїни знищили понад 25 тисяч російських артилерійських систем.