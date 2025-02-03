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ЗСУ знищили бронетехніку ворога на Новопавлівському напрямку, змусивши окупантів відступити

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили бронетехніку ворога на Новопавлівському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія спробувала штурмувати позиції українських військових неподалік Великої Новосілки. По техніці окупантів було завдано вогневого ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли військові, на Новопавлівському напрямку штурмові групи противника атакували в районі Костянтинополя.

А ось неподалік Великої Новосілки ворог здійснив спробу розвинути наступ за підтримки бронетехніки, яку застосовував у дві хвилі.

По колонах ворога було нанесено вогневе ураження, в результаті якого було знищено три танки, три ББМ та одна баггі. Окупанти відмовилися від подальших наступальних дій.

Бої за Велику Новосілку

Нагадаємо, у селищі Велика Новосілка, що у Донецькій області точаться важкі бої. Ситуація загострилася протягом останніх тижнів.

Раніше повідомлялось про те, що там є загроза оперативного оточення військ у Великій Новосілці. Однак у 110 ОМБр зазначали, що попри бої у Великій Новосілці, просування ворога далі може сповільнитися через географічний бар'єр. Росіянам у пересуванні створює перепону річка Мокрі Яли.

Більше про те, чому ЗСУ важливо його втримати Велику Новосілку - у матеріалі РБК-Україна.

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