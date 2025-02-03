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ВСУ уничтожили бронетехнику врага на Новопавловском направлении, заставив оккупантов отступить

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили бронетехнику врага на Новопавловском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия попыталась штурмовать позиции украинских военных неподалеку от Великой Новоселки. По технике оккупантов было нанесено огневое поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как рассказали военные, на Новопавловском направлении штурмовые группы противника атаковали в районе Константинополя.

А вот неподалеку Большой Новоселки враг предпринял попытку развить наступление при поддержке бронетехники, которую применял в две волны.

По колоннам врага было нанесено огневое поражение, в результате которого было уничтожено три танка, три ББМ и одна багги. Оккупанты отказались от дальнейших наступательных действий.

Бои за Великую Новоселку

Напомним, в поселке Великая Новоселка, что в Донецкой области идут тяжелые бои. Ситуация обострилась в течение последних недель.

Ранее сообщалось о том, что там есть угроза оперативного окружения войск в Великой Новоселке. Однако в 110 ОМБр отмечали, что несмотря на бои в Великой Новоселке, продвижение врага дальше может замедлиться из-за географического барьера. Россиянам в передвижении создает преграду река Мокрые Ялы.

Больше о том, почему ВСУ важно удержать Великую Новоселку - в материале РБК-Украина.

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