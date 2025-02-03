ВСУ уничтожили бронетехнику врага на Новопавловском направлении, заставив оккупантов отступить

Как рассказали военные, на Новопавловском направлении штурмовые группы противника атаковали в районе Константинополя.

А вот неподалеку Большой Новоселки враг предпринял попытку развить наступление при поддержке бронетехники, которую применял в две волны.

По колоннам врага было нанесено огневое поражение, в результате которого было уничтожено три танка, три ББМ и одна багги. Оккупанты отказались от дальнейших наступательных действий.

Бои за Великую Новоселку

Напомним, в поселке Великая Новоселка, что в Донецкой области идут тяжелые бои. Ситуация обострилась в течение последних недель.

Ранее сообщалось о том, что там есть угроза оперативного окружения войск в Великой Новоселке. Однако в 110 ОМБр отмечали, что несмотря на бои в Великой Новоселке, продвижение врага дальше может замедлиться из-за географического барьера. Россиянам в передвижении создает преграду река Мокрые Ялы.