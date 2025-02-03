ВСУ уничтожили бронетехнику врага на Новопавловском направлении, заставив оккупантов отступить

Российская армия попыталась штурмовать позиции украинских военных неподалеку от Великой Новоселки. По технике оккупантов было нанесено огневое поражение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
Как рассказали военные, на Новопавловском направлении штурмовые группы противника атаковали в районе Константинополя.
А вот неподалеку Большой Новоселки враг предпринял попытку развить наступление при поддержке бронетехники, которую применял в две волны.
По колоннам врага было нанесено огневое поражение, в результате которого было уничтожено три танка, три ББМ и одна багги. Оккупанты отказались от дальнейших наступательных действий.
Напомним, в поселке Великая Новоселка, что в Донецкой области идут тяжелые бои. Ситуация обострилась в течение последних недель.
Ранее сообщалось о том, что там есть угроза оперативного окружения войск в Великой Новоселке. Однако в 110 ОМБр отмечали, что несмотря на бои в Великой Новоселке, продвижение врага дальше может замедлиться из-за географического барьера. Россиянам в передвижении создает преграду река Мокрые Ялы.
Больше о том, почему ВСУ важно удержать Великую Новоселку - в материале РБК-Украина.
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