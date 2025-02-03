ЗСУ знищили бронетехніку ворога на Новопавлівському напрямку, змусивши окупантів відступити
Російська армія спробувала штурмувати позиції українських військових неподалік Великої Новосілки. По техніці окупантів було завдано вогневого ураження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Як розповіли військові, на Новопавлівському напрямку штурмові групи противника атакували в районі Костянтинополя.
А ось неподалік Великої Новосілки ворог здійснив спробу розвинути наступ за підтримки бронетехніки, яку застосовував у дві хвилі.
По колонах ворога було нанесено вогневе ураження, в результаті якого було знищено три танки, три ББМ та одна баггі. Окупанти відмовилися від подальших наступальних дій.
Бої за Велику Новосілку
Нагадаємо, у селищі Велика Новосілка, що у Донецькій області точаться важкі бої. Ситуація загострилася протягом останніх тижнів.
Раніше повідомлялось про те, що там є загроза оперативного оточення військ у Великій Новосілці. Однак у 110 ОМБр зазначали, що попри бої у Великій Новосілці, просування ворога далі може сповільнитися через географічний бар'єр. Росіянам у пересуванні створює перепону річка Мокрі Яли.
Більше про те, чому ЗСУ важливо його втримати Велику Новосілку - у матеріалі РБК-Україна.
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