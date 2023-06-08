ЗСУ знищили більше трьох рот росіян на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Українські воїни протягом доби здійснили 1522 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Було ліквідовано й поранено близько трьох рот росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Як пише Тарнавський, робота ЗСУ на Таврійському напрямку дуже успішна. Ворог наразі перебуває в обороні й намагається зупинити наших воїнів.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1522 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - пише Тарнавський.
Українські воїни знищили 57 одиниць військової техніки противника, серед яких:
"Також було знищено 5 складів з боєприпасами ворога. Сили оборони продовжують знищувати росіян", - додає Тарнавський.
Згідно з останніми даними, станом на ранок 2 червня, Російська Федерація втратила близько 212 760 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 730 російських солдатів.
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