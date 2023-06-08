UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили більше трьох рот росіян на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Фото: ЗСУ знищили більше трьох рот росіян на Таврійському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни протягом доби здійснили 1522 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Було ліквідовано й поранено близько трьох рот росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Як пише Тарнавський, робота ЗСУ на Таврійському напрямку дуже успішна. Ворог наразі перебуває в обороні й намагається зупинити наших воїнів.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1522 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - пише Тарнавський.

Українські воїни знищили 57 одиниць військової техніки противника, серед яких:

  • 12 танків;
  • 5 одиниць БМП;
  • 3 ББМ;
  • 2 МТЛБ;
  • БТР;
  • гаубицю 2С19 "Мста-С";
  • самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація";
  • самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика";
  • РЕБ "Поле-21";
  • РЛС "Зоопарк";
  • зенітно-ракетний комплекс "БУК-М2";
  • БпЛА "Supercam";
  • БпЛА "Орлан - 10";
  • БпЛА "Zala";
  • 2 одиниці БМ-21 "Град";
  • зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";
  • самохідну артилерійську установку "Мста-С".

"Також було знищено 5 складів з боєприпасами ворога. Сили оборони продовжують знищувати росіян", - додає Тарнавський.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 2 червня, Російська Федерація втратила близько 212 760 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 730 російських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація