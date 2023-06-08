ВСУ уничтожили более трех рот россиян на Таврическом направлении, - Тарновский

Украинские воины в течение суток осуществили 1522 огневые задачи на Таврическом направлении. Было ликвидировано и ранено около трех рот россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Как пишет Тарнавский, работа ВСУ на Таврическом направлении очень успешна. Враг находится в обороне и пытается остановить наших воинов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1522 огневые задачи. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее", - пишет Тарнавский.
Украинские воины уничтожили 57 единиц военной техники противника, среди которых:
"Также были уничтожены 5 складов с боеприпасами врага. Силы обороны продолжают уничтожать россиян", - добавляет Тарнавский.
Согласно последним данным, по состоянию на утро 2 июня Российская Федерация потеряла около 212 760 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 730 русских солдат.
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