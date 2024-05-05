ЗСУ знищили багато техніки росіян біля Вугледара, ворог просунувся під Авдіївкою: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Війська РФ 4 травня продовжували здійснювати наземні атаки на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна, але не здійснили підтверджених наступів.

Російські окупанти заявили 4 травня, що нібито нещодавно захопили Котлярівку недалеко від Куп'янська, однак експерти ISW не знайшли геолокаційного візуального підтвердження цієї заяви.

Позиційні бої тривали на схід від Куп'янська під Петропавлівкою; на південний схід від Куп'янська біля Піщаного, Кислівки, Котлярівки; на північний захід від Сватового поблизу Берестового і Стельмахівки; та на захід від Сватового поблизу Андріївки.

Позиційні бої також тривали також на південний захід від Сватового в районі Нововодяного, Макіївки, Невського; на захід від Кремінної біля Тернів і Торського; на південний захід від Кремінної біля Діброви; на південь від Кремінної біля Григорівки, Серебрянського лісу та Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

4 травня тривали позиційні бойові дії на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), однак підтверджених змін на цій лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ інформували, що російські загарбники безуспішно атакували на південний захід від Сіверська в районі Роздолівки.

Українські та російські війська продовжували бої біля Часового Яру 4 травня, але підтверджених змін на цій лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися між Іванівським (на схід від Часового Яру) та Кліщіївкою (на південний схід від Часового Яру), але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Російське джерело стверджувало, що український контроль над Григорівкою та Калинівкою (обидві на північ від Часового Яру) і контратаки в їх околицях заважають військам РФ просуватися на північ від Часового Яру., йдеться у звіті.

Заступник командира бригади ЗСУ, яка діяла поблизу Часового Яру, заявив, що війська РФ намагаються обійти Часів Яр з боку Богданівки (на північний схід від Часового Яру) та Іванівського, а також намагаються атакувати голову населеного пункту..

Бої тривали на північний захід від Часового Яру поблизу Богданівки; на північ від Часового Яру біля Калинівки; біля Нового мікрорайону (південний район Часового Яру); на схід від Часового Яру біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Андріївки та Кліщіївки.

Війська РФ 4 травня продовжували наземні атаки на захід і південний захід від Авдіївки, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися в центрі Невельського (на південний захід від Авдіївки), на 250 метрів углиб у Нетайлове (на південний захід від Авдіївки) і до 1,41 кілометра в ширину та 1,45 кілометра в глибину на південь від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

Також російські блогери розповідали, що путінські війська також начебто просунулися на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів і Семенівки та на захід від Авдіївки в районі Уманського. Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на захід і південний захід від міста Донецька на тлі триваючих боїв у цьому районі 4 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, показують, що окупанти просунулися в північній частині цегельного заводу в центрі Красногорівки (на захід від міста Донецьк), а російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили завод.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що війська РФ просунулися на захід і південний захід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), а російські "воєнкори" розповідають, що загарбники відновили наступальні дії поблизу Новомихайлівки після короткої оперативної паузи.

Російський блогер стверджував, що війська РФ нібито просунулися в центрі Георгіївки (на захід від Донецька), але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Російські та українські сили вели бойові дії на захід від Донецька поблизу Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька поблизу Парасковіївки та Новомихайлівки.

Війська РФ здійснили значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки поблизу Архангельського в ніч проти 4 травня, ймовірно, після рішення ЗСУ відійти з цього району 3 травня, йдеться у звіті.

В ISW оцінюють, що захоплення Росією Архангельського може свідчити про те, що окупанти, ймовірно, контролюють Керамік і Новокалинове (обидва на південний схід від Архангельського).

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, як українські сили відступають із північного Архангельського, а російські "воєнкори" стверджують, що путінські війська просунулися в цьому населеному пункті вночі з 3 на 4 травня після відходу українських військ.

В ISW вважають, що російські сили, ймовірно, намагаються скористатися обмеженим часовим вікном до прибуття поставок західної військової допомоги, посиливши наступальні операції, і що загарбники можуть зробити подальші тактичні просування в цьому районі в найближчому майбутньому.

Війська РФ нещодавно підтвердили просування в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 4 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, показують, що війська РФ просунулися в центрі Урожайне (на південь від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривали на північний схід від Вугледара біля Водяного та на південь від Великої Новосілки біля Старомайорського та Урожайного.

Російські джерела стверджували, що війська РФ завдали удару по мосту через річку Мокрі Яли у Великій Новосілці ракетою класу "повітря-земля" Х-38МЛ.

Як повідомляється, нещодавно російські окупанти провели серію невдалих механізованих штурмів поблизу Вугледара, імовірно, протягом останніх кількох тижнів.

Український OSINT-акаунт, який, як повідомляється, підтримує зв’язок з військовослужбовцями ЗСУ, які діють на Вугледарському напрямку, 4 травня опублікував фотографії щонайменше 32 пошкоджених і знищених одиниць російської бронетехніки поблизу Вугледара після механізованих штурмів російських підрозділів.

В ISW зазначають, що попри те, що джерело не вказало час повідомлених невдалих російських механізованих штурмів, багато факторів вказують на те, що відповідні фотографії - вірогідно нещодавні.

"Російські війська зазнали великих втрат у техніці під час механізованих штурмів під Вугледаром у 2023 році, а нещодавні невдалі російські механізовані штурми, особливо з використанням "танк-черепаха", спрямованих на захист російської техніки від ударів українських безпілотників, демонструють, що російські війська не змогли подолати їх питання при веденні механізованих штурмів під Вугледаром", - йдеться у звіті.

Президент України Володимир Зеленський 4 травня заявив, що ЗСУ збили російський літак Су-25 у невстановленому районі Донецької області.

"Південна вісь"

Війська РФ 4 травня продовжували атакувати позиції ЗСУ в Роботиному та його околицях, але лінія фронту не змінилася.

Позиційні бої тривали в районі Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Речник Легіону Свободи ЗСУ Костянтин Денисов заявив, що російські війська продовжують використовувати невеликі групи піхоти для наступу на Запорізькому напрямку та зазначив, що успіхи окупантів у Запорізькій області є "мікроскопічними та жалюгідними" щодо ресурсів, які ті виділяють цьому напрямку.

Денисов додав, що за останні 4-5 тижнів інтенсивність російських обстрілів на заході Запорізької області знизилася.

Один "воєнкор" зауважив, що війська РФ відчувають труднощі з укріпленням позицій на північ від Роботиного та на північний захід від Вербового через знищення позицій і будівель у цьому районі.

3 та 4 травня тривали позиційні бойові дії на східному (лівобережжі) Херсонської області в районі Кринок та на острові Нестрига в дельті річки Дніпро.

Речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що позиції Сил оборони на острові Нестрига не є плацдармом, і зазначив, що український контроль над цим островом важливий, оскільки це останній острів поблизу берега.

Також Плетенчук додав, що військам РФ потрібно буде перетнути річку Дніпро, щоб наблизитися до українських сил, що зробить окупантів більш уразливими для вогню ЗСУ.

Російський "воєнкор" розповідав, що російські та українські війська активізують операції на островах у дельті річки Дніпро.

Повідомляється, що Повітряно-космічні сили Росії випустили 3 керовані авіаційні бомби по Бериславу.

В Міноборони РФ 4 травня заявили, що ППО нібито перехопила чотири удари українських ATACMS над тимчасово окупованим Кримом.

Ситуація на фронті

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 4 травня повідомляли, що протягом доби на фронті було зафіксовано 74 бойових зіткнення.

Зазначимо, що найбільше ворожих атак було відбито Силами оборони на Авдіївському напрямку.

Також у військовому командуванні інформували, що станом на ранок 4 травня загальні втрати росармії в особовому складі в Україні з початку широкомасштабного вторгення збільшилися до близько 473 тисячі солдатів.