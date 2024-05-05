ВСУ сожгли много техники россиян возле Угледара, враг продвинулся под Авдеевкой: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Войска РФ 4 мая продолжали совершать наземные атаки на линии Купянск - Сватово - Кременная, но не осуществили подтвержденных наступлений.

Российские оккупанты заявили 4 мая, что якобы недавно захватили Котляровку недалеко от Купянска, однако эксперты ISW не нашли геолокационного визуального подтверждения этого заявления.

Позиционные бои продолжались к востоку от Купянска под Петропавловкой; юго-восточнее Купянска возле Песчаного, Кислевки, Котляровки; северо-западнее Сватово близ Берестового и Стельмаховки; и к западу от Сватово вблизи Андреевки.

Позиционные бои также продолжались также юго-западнее Сватово в районе Нововодяного, Макеевки, Невского; к западу от Кременной у Тернов и Торского; юго-западнее Кременной около Дибровы; к югу от Кременной возле Григоровки, Серебрянского леса и Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

4 мая продолжались позиционные боевые действия на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), однако подтвержденных изменений на этой линии фронта не последовало.

В Генштабе ВСУ информировали, что российские захватчики безуспешно атаковали юго-западнее Северска в районе Раздолевки.

Украинские и российские войска продолжали бои возле Часового Яра 4 мая, но подтвержденных изменений на этой линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись между Ивановским (восточнее Часового Яра) и Клещиевкой (юго-восточнее Часового Яра), но в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Российский источник утверждал, что украинский контроль над Григоровкой и Калиновкой (обе к северу от Часового Яра) и контратаки в их окрестностях мешают войскам РФ продвигаться к северу от Часового Яра, говорится в отчете.

Заместитель командира бригады ВСУ, действовавшей близ Часового Яра, заявил, что войска РФ пытаются обойти Часов Яр со стороны Богдановки (к северо-востоку от Часового Яра) и Ивановского, а также пытаются атаковать главу населенного пункта.

Бои продолжались северо-западнее Часового Яра близ Богдановки; к северу от Часового Яра около Калиновки; возле Нового микрорайона (южный район Часового Яра); восточнее Часового Яра возле Ивановского; и юго-восточнее Часового Яра около Андреевки и Клещиевки.

Войска РФ 4 мая продолжали наземные атаки западнее и юго-западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в центре Невельского (юго-западнее Авдеевки), на 250 метров вглубь в Нетайлово (юго-западнее Авдеевки) и до 1,41 километра в ширину и 1,45 километра к югу от Первомайского (юго-западнее Авдеевки).

Также российские блоггеры рассказывали, что путинские войска будто бы продвинулись к северо-западу от Авдеевки в районе Бердичев и Семеновки и к западу от Авдеевки в районе Уманского. Однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих российских заявлений.

Войска РФ недавно подтвердили наступление на запад и юго-запад от города Донецка на фоне продолжающихся боев в этом районе 4 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что оккупанты продвинулись в северной части кирпичного завода в центре Красногоровки (к западу от города Донецк), а российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили завод.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что войска РФ продвинулись к западу и юго-западу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка), а российские "военкоры" рассказывают, что захватчики возобновили наступательные действия вблизи Новомихайловки после короткой оперативной паузы.

Российский блоггер утверждал, что войска РФ якобы продвинулись в центре Георгиевки (к западу от Донецка), но в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Российские и украинские силы вели боевые действия к западу от Донецка вблизи Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка вблизи Парасковеевки и Новомихайловки.

Войска РФ совершили значительное тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки вблизи Архангельского в ночь на 4 мая, вероятно, после решения ВСУ отойти из этого района 3 мая, говорится в отчете.

В ISW оценивают, что захват Россией Архангельского может свидетельствовать о том, что оккупанты, вероятно, контролируют Керамик и Новокалиново (оба юго-восточнее Архангельского).

Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, как украинские силы отступают с северного Архангельского, а российские "военкоры" утверждают, что путинские войска продвинулись в этом населенном пункте ночью с 3 на 4 мая после ухода украинских войск.

В ISW считают, что российские силы, вероятно, пытаются воспользоваться ограниченным временным окном до прибытия поставок западной военной помощи, усилив наступательные операции, и что захватчики могут совершить дальнейшие тактические продвижения в этом районе в ближайшем будущем.

Войска РФ недавно подтвердили продвижение в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 4 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что войска РФ продвинулись в центре Урожайного (южнее Великой Новоселки).

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Угледара около Водяного и к югу от Великой Новоселки возле Старомайорского и Урожайного.

Российские источники утверждали, что войска РФ нанесли удар по мосту через реку Мокрые Ялы в Великой Новоселке ракетой класса "воздух-земля" Х-38МЛ.

Как сообщается, недавно российские оккупанты провели серию неудачных механизированных штурмов вблизи Угледара, предположительно, в течение последних нескольких недель.

Украинский OSINT-аккаунт, который, как сообщается, поддерживает связь с действующими на Угледарском направлении военнослужащими ВСУ, 4 мая опубликовал фотографии по меньшей мере 32 поврежденных и уничтоженных единиц российской бронетехники вблизи Угледара после механизированных штурмов российских подразделений.

В ISW отмечают, что, несмотря на то, что источник не указал время сообщенных неудачных российских механизированных штурмов, многие факторы указывают на то, что соответствующие фотографии - вероятно недавние.

"Российские войска понесли большие потери в технике во время механизированных штурмов под Угледаром в 2023 году, а недавние неудачные российские механизированные штурмы, особенно с использованием "танк-черепаха", направленных на защиту российской техники от ударов украинских беспилотников, демонстрируют, что российские смогли преодолеть их вопросы при ведении механизированных штурмов под Угледаром", - говорится в отчете.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая заявил, что ВСУ сбили российский самолет Су-25 в неустановленном районе Донецкой области.

"Южная ось"

Войска РФ 4 мая продолжали атаковать позиции ВСУ в Работино и его окрестностях, но линия фронта не изменилась.

Позиционные бои продолжались в районе Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

Представитель Легиона Свободы ВСУ Константин Денисов заявил, что российские войска продолжают использовать небольшие группы пехоты для наступления на Запорожском направлении и отметил, что успехи оккупантов в Запорожской области являются "микроскопическими и жалкими" в отношении ресурсов, выделяемых этим направлением.

Денисов добавил, что за последние 4-5 недель интенсивность российских обстрелов на западе Запорожской области снизилась.

Один "военкор" отметил, что войска РФ испытывают трудности с укреплением позиций к северу от Работино и к северо-западу от Вербового из-за уничтожения позиций и зданий в этом районе.

3 и 4 мая продолжалось позиционное боевое действие на восточном (левобережье) Херсонской области в районе Крынок и на острове Нестрига в дельте реки Днепр.

Представитель Южного оперативного командования ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что позиции Сил обороны на острове Нестрига не являются плацдармом, и отметил, что украинский контроль над этим островом важен, поскольку это последний остров у берега.

Также Плетенчук добавил, что войскам РФ нужно будет пересечь реку Днепр, чтобы приблизиться к украинским силам, что сделает оккупантов более уязвимыми для огня ВСУ.

Российский военкор рассказывал, что российские и украинские войска активизируют операции на островах в дельте реки Днепр.

Сообщается, что Воздушно-космические силы России выпустили 3 управляемые авиационные бомбы по Бериславу.

В Минобороны РФ 4 мая заявили, что ПВО якобы перехватила четыре удара украинских ATACMS над временно оккупированным Крымом.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 4 мая сообщалось, что в течение суток на фронте было зафиксировано 74 боевых столкновения.

Отметим, что наиболее вражеские атаки были отражены Силами обороны на Авдеевском направлении.

Также в военном командовании информировали, что к утру 4 мая общие потери росармии в личном составе в Украине с начала широкомасштабного вторжения увеличились до около 473 тысяч солдат.