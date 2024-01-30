ЗСУ знищили 960 окупантів й десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові ліквідували ще 960 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 384 140 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 30.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Як пише Генеральний штаб ЗСУ, протягом доби на фронті відбулось 70 бойових зіткнень. Лише на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 16 атак росіян поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.
Як писали раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найінтенсивніші бої на Куп'янському напрямі відбуваються в районах Синьківки та Табаївки. Зокрема стверджували про те, що ворог просунувся у районі Кремінної у напрямі Лимана й на захід від Бахмута.
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