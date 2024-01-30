ВСУ уничтожили 960 оккупантов, самолет и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные ликвидировали еще 960 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 384 140 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.24 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 30.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. Только на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 16 атак россиян вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
Как писали ранее аналитики Института изучения войны (ISW), самые интенсивные бои на Купянском направлении проходят в районах Синьковки и Табаевки. В частности, утверждали о том, что враг продвинулся в районе Кременной в направлении Лимана и к западу от Бахмута.
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