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ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу

Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 22 березня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 22 березня, українські військові ліквідували за добу 920 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 167490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 танків, 8 ББМ та 16 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - 167 490 (+920) осіб ліквідовано;
  • танків - 3 557 (+5) одиниці;
  • бойових броньованих машин - 6 887 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем - 2 589 (+3) одиниць;
  • РСЗВ - 509 (+2) одиниць;
  • засоби ППО - 272 (+2) одиниць;
  • літаків - 305 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів - 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 183 (+16) одиниць;
  • крилаті ракети - 909 (+2) одиниць;
  • кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5 434 (+6) одиниць;
  • спеціальна техніка - 270 (+4) одиниць.

Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту, при цьому війська РФ, зазнаючи втрат, продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

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